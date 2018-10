TURGEON, Cora



Au CHSLD Champlain-des-Montagnes, le 8 octobre 2018, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Cora Turgeon, fille de feu dame Yvonne Malaison et de feu monsieur Omer Turgeon. Elle demeurait à Québec.La famille vous attendra 1 heure avant la cérémonie, soit de 13 h à 14 h. Elle était la mère de Robert (Annie Pomerleau) et de feu Marie-Andrée. Elle laisse dans le deuil, son petit-fils Gabriel; ses frères et sœurs: Lorenzo (feu Rosanna), Gisèle (feu Régis), Évangeline, Gilles (Gilda) et Édouard (Monique); son demi-frère et ses demi-sœurs: Jean-Claude Michel, Cécile Michel et Marie Michel ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Champlain-des-Montagnes, en particulier Monsieur le Dr Lamontagne pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Alzheimer Québec, 1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.