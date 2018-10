POULIOT, Gisèle



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 octobre 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée Gisèle Pouliot. Elle était l'épouse en premières noces de feu monsieur Antonio Astragalo et en secondes noces de monsieur Marcel Bilodeau, fille de feu Alexandre Pouliot et de feu Géraldine Fortier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 14h30 à 15h30.Elle laisse dans le deuil outre son époux Marcel, sa fille Sylvie Astragalo et ses deux enfants. Les enfants de son époux: Linda (Yvon Poirier), Marc (Sylvie Pruneau), Denis (feu Brigitte Bergeron, Élaine Robert) et Martin (Caroline Sanfaçon) ainsi que leurs enfants. Elle était la sœur de: Monique, feu Roland, feu Pierrette, Léo et Lise. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Chu de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5, Tél : 418 525-4385.