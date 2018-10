Arcand refuse de nommer une seule mauvaise décision du gouvernement Couillard

LAC-BEAUPORT – Pierre Arcand a refusé d’identifier une seule mauvaise décision du gouvernement Couillard qui pourrait expliquer la défaite électorale au terme d’un caucus post-mortem avec ses députés.

«Quand j’ai parlé avec certains députés, certains militants, ça a été assez sévère. Certains nous ont clairement dit qu’ils voulaient voir certains changements. Je n’essaie pas de minimiser, mais je ne crois pas que c’est nécessaire de faire la nomenclature de tout ce qui n’a pas fonctionné», a-t-il lancé aux journalistes lors du point de presse de clôture du caucus présessionnel du PLQ à Lac-Beauport en banlieue de Québec.

M. Arcand a accepté d’identifier deux erreurs de perception politique. Les députés et ministres libéraux qui ont annoncé leur départ de la vie politique n’ont pas donné une bonne image alors que la CAQ multipliait les candidatures vedettes. En environnement, les promesses ont été révélées trop tard en campagne électorale et n’étaient pas assez excitantes.

Mais pas question de critiquer des décisions de fonds prises par le gouvernement Couillard durant son mandat. Même s’il a multiplié les expressions consacrées : il «prend acte», il fait un «post-mortem», il faut se «rapprocher» des francophones, M. Arcand a évité de faire des vagues. Les libéraux ont-ils donné trop d’argent aux médecins spécialistes ? «Une analyse sera faite sur cette question», a-t-il dit.

En environnement, le PLQ ne sera pas «doctrinaire». Même s’il veut ajouter la lutte aux changements climatiques dans ses valeurs, il ne renie pas son appui au troisième lien à Québec, au prolongement de l’autoroute 19 à Laval ou bien la construction de la cimenterie de Port-Daniel, un gros émetteur de GES.

Certains députés comme Hélène David souhaitent que le PLQ se rapproche des électeurs en étant plus nationaliste. Pour M. Arcand, cela passe par du nationalisme économique et a donné en exemple le Plan Nord de Jean Charest. Sur la question des signes religieux, M. Arcand souligne que le parti sera fidèle à ses valeurs.

Il reconnaît qu’avec toutes ses années au pouvoir, les politiciens du PLQ ont pu s’éloigner des préoccupations des citoyens. «Parfois, quand on est au gouvernement, on est occupé à prendre des décisions. Il y a une tendance à oublier ce que les gens veulent et à ne plus les comprendre», a-t-il ajouté.