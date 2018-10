Vous pouvez enfin acheter des t-shirts des vos émissions jeunesse préférées

Bouledogue Bazar, Vazimolo, Ad Lib, Radio Enfer, Bibi et Geneviève ou Chambres en ville ça vous dit quelque chose?



La boutique en ligne Souvenir Flou propose une gamme impressionnante de t-shirts à l’effigie d’émissions de télé jeunesse ou d'émissions pour adultes (Bleu Nuit, vous vous rappelez? Ne faites pas semblant...)

Le concepteur des t-shirts «Souvenirs flous» n’a rien négligé pour éveiller les souvenirs enfouis de votre mémoire télévisuelle.

Si les classiques comme Passe-Partout ou Watatatow en passant par Les mystérieuses cités d’Or font bien sûr partie des t-shirts disponibles, les émissions plus obscures comme La cour en direct ou Dossiers mystères font aussi partie du lot.

Qui se souvient de Super sans plomb avec Julien Poulin et Maka Kotto (oui, l’ex-député péquiste) ?

Chacun des logos est repris à la perfection par son concepteur. Une question demeure : est-ce que tous ces joyaux de logos du passé étaient libres de droits?

Les fans de ces émissions ne vont sans doute pas se poser la question trop longtemps.

Et Souvenir Flou ne se limite pas à la nostalgie télévisuelle! Les logos des marques disparues telles que Steinberg, Perrette (et leurs fameux sacs de jus!) et Direct Film trouvent leur place sur les t-shirts en vente.

Même les anciens manèges de La Ronde ont leur t-shirt!

La boutique Souvenir Flou devra-t-elle faire face à une rupture des stocks?

Dépêchez-vous avant qu’il ne soit trop tard!

Voici de quoi vous faire saliver...

