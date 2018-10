GAGNÉ, Alphonse



À l'Hôpital de Montmagny, le 15 octobre 2018, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Alphonse Gagné, époux de Mme Jeannine Talbot et fils de feu Napoléon Gagné et de feu Thérèse Rodrigue. Il demeurait à St-Paul-de-Montminy. La famille recevra les condoléances à la :à compter de 9h30.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de St-Paul-de-Montminy. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille : Fabienne (Gilles English et ses filles Sabrina et Chloé et ses petites-filles Amy et Camille); ses sœurs et ses frères : Cécile (feu Paul Couture), Jeanne D'Arc (feu Ronald Lee), Georges, Claude (Ghislaine Lajoie); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Talbot : Gaston (Monique Nicole), Madeleine, Roger (Yolande Boucher), Georgette, Rose-Aimée, Rose-Hélène (Maurice Poirier), Julien (Jocelyne Desrosiers), Julienne (Gaétan Dionne), Raymond (feu Lise Ducasse); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et AVC, www.coeuretavc.ca, des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.