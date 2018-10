GAUDREAU, Berthe Clavet



C'est avec tristesse et sérénité que nous vous annonçons le décès de notre mère adorée Mme Berthe Clavet-Gaudreau, à l'âge de 100 et 9 mois, conjointe de feu Lionel Gaudreau. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la :le dimanche 28 octobre de 19h à 21h30 et lundi jour des funérailles à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Elle était la mère de : Hélène (Louis Grondin), Marie, Yvon (Johane Corbin) et feu Sylvie; elle laisse dans le deuil ses petits-enfants : François et Isabelle Grondin, Yorick, Jérémy et Maxime Bobba -Gaudreau et leur mère Dominique Bobba; elle laisse également dans le deuil sa sœur : Yvette (feu Bertrand Bernier), sa belle-sœur: Gaby Nadeau (feu Marcel Clavet); ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Gaudreau : Marcel (Charlotte Langlois), Céline (feu Raymond Rhéaume), Annette Morin (feu Jean-Louis Gaudreau); sa cousine Marie-Jeanne Thibault ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis. De sincères remerciements au personnel de la résidence Habitation Mgr Deschênes, ainsi qu'au personnel de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/, des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.