JULIEN BRUNET, Emilienne



Au Jardin du Haut Saint-Laurent, le 17 octobre 2018, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Emilienne Julien, épouse de monsieur Gérard Brunet, fille de feu monsieur Emile Julien et de feu dame Marie-Ange Paquin. Elle demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 9 h,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Outre son époux Gérard, madame Julien laisse dans le deuil ses fils: Doris, Dany et Simon; ses frères et sœurs: Émilien (feu Cécile Gagnon), Agathe (feu Joseph Trudel), Irène (André Blais), Lise (Henri Morin), Jean-Paul (Charlotte Langlois), Marielle et Nicole (Marc Douville) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.