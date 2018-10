OUELLET, Sylvia



Au Centre d'hébergement Le Faubourg, le 18 octobre 2018, à l'âge de 71 ans et 11 mois, est décédée madame Sylvia Ouellet, épouse de monsieur Serge Lemieux, fille de feu monsieur Joseph Ouellet et de feu madame Jeannette Sozio. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 16h.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Éleuthère de Pohénégamook ultérieurement. Madame Ouellet laisse dans le deuil outre son conjoint, sa fille Martine (John Berry) et sa fille Marie Pyer (Jérôme Turgeon); ses petits-enfants Alissa Rose et Victor Berry, Anne Frédérique et Charles Turgeon; ses frères et sœurs : Alberte, Colombe, Jean Maurice (Odile Bérubé) et Marcel (Martine Ouellet); ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Lemieux: Jacques, André, Denis (Nicole Pouliot), Louise, Michel, Jean et leurs conjointes; ses neveux et nièces : Dominique et Marie Andrée Ouellet, Philippe, sa filleule Amélie Sirois et leurs conjoint(e)s respectifs, ainsi que la grande famille Ouellet et Sozio. Un remerciement à son amie Renée Drouin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, Téléphone : 514 871-1717Site internet : https://rubanrose.org/faire-un-don ou àla fondation du CLSC de Thetford, Tél. : 418-338-3511Site internet : https://cisss-ca.gouv.qc.caDes formulaires seront disponibles sur place.