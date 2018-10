GARNEAU, Ginette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 septembre 2018, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Ginette Garneau, fille de feu monsieur Léo Garneau et de feu dame Alberta St-Jean. Elle demeurait à Saint-Nicolas.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil son fils Marc Beaupré (Charline Leblanc-Beaupré), ses petits-fils: Dari et Karl Beaupré; sa sœur Danielle Garneau (feu Walter Adams); son frère Clément Garneau; ses neveux : Dominique (Lucia Paridos) et Jonathan Denis; sa nièce Chantal Beaupré; ses ami(e)s chèr(e)s Maryse Dulac, Lisette Martin, Monique Bélanger, Régine Tremblay et André Dion. Un gros merci à ces derniers pour leur dévouement et leur accompagnement tout au long de la maladie. La famille tient également à remercier Dre Emily St-Germain, Dr Sasseville, Dr Loiselle, Dr Dumaresque, Dr Roy et Dr Hamel, leurs associées ainsi que les infirmières de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec QC G1S 3G3 tél : (418) 683-8666.