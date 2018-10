«Ça finit bien la semaine»: Guy Jodoin, premier invité de «La chaise aux supplices»

Guy Jodoin sera la première vedette à prendre place sur La chaise aux supplices, un nouveau segment présenté à l'émission Ça finit bien la semaine, ce vendredi sur les ondes de TVA, et dont certaines questions vont assurément décontenancer les invités.

Ne pouvant répondre à l'interrogation «Combien t'as coûté ton divorce?» posée par Julie Bélanger, l'animateur du jeu Le tricheur, menotté, devra mettre des lunettes de sécurité afin de se préparer à l'arriver d'une balayeuse à feuilles.

Durant son entretien avec Julie Bélanger et José Gaudet, Guy Jodoin en profitera aussi pour se confier sur son plus récent voyage qui l'a transformé et revenir sur les rôles les plus étranges qu'il a défendus à l'écran.

Le chanteur français Christophe Maé, l'animatrice de XOXO Anouk Meunier ainsi que les conseillers de l'émission Olivier Primeau, Elisabetta Fantone et Carey Tauben, seront également de passage sur le plateau de l'émission diffusée à compter de 19 heures à TVA.