LALIBERTÉ, Jean



À son domicile, le 19 octobre 2018, à l'âge de 70 ans, est décédé entouré de l'amour de sa famille, monsieur Jean Laliberté, époux de madame Louise Hébert. Il demeurait à Ste-Croix de Lotbinière. Il était le fils de feu Elphège Laliberté et de feu Yvette Bélanger. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louise, ses enfants: Nathalie (André Hébert), Jean-François (Sophie Daigle); ses petits-enfants adorés: Olivier, Marianne, Maude, Jérémy; ses frères et sœurs: André (Christine Fedorchuk), Nicole (Raymond Sirois), Richard (Yvette Lemay), Francine (Sylvain Boisvert), ainsi que sa belle-mère Imelda Demers Hébert; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hébert, plusieurs oncles, tantes, neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à toute l'équipe du CLSC de Laurier-Station pour les soins rendus.où la famille vous accueillera à compter de 9h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3. www.cancer.ca. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire