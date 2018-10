Cinéma et bouffe: les favoris de Christian Bégin

Du 2 au 4 novembre, repas gastronomiques et films dédiés aux plaisirs de la table se marieront de nouveau lors de la deuxième édition du festival Cuisine, cinéma et confidences. Fondé par la productrice Lucie Tremblay et le chef Jean Soulard, cet événement réunira dans Charlevoix des chefs québécois invités à concocter des festins pour accompagner la projection d’un long métrage. On y verra notamment le film mexicain Les épices de la passion de même que Chocolat, mettant en vedette Juliette Binoche et Johnny Depp. À quelques jours de s’en mettre plein les yeux et la panse, le porte-parole du festival, Christian Bégin, a accepté de dresser une liste de ses cinq films de bouffe favoris. À vos écrans !

Le sens de la fête, d’Éric Toledano et Olivier Nakache (2017)

« À cause de Jean-Pierre Bacri, qui est probablement mon acteur favori au monde. C’est l’histoire d’un méga-traiteur qui fait des banquets, des mariages et qui n’en peut plus, à bout de patience. Il est sur un gros coup et sait dès le départ que tout va foirer. C’est savoureux. On voit toute l’organisation qu’exigent ces grandes réceptions. »

The Lunch Box, de Ritesh Batra (2013)

« Ça se passe en Inde où des gens en vélo ou en scooter vont porter des lunchs, faits par des dames, dans des boîtes en acier inoxydable à des travailleurs dans toutes les usines ou les bureaux. Un jour, quelqu’un reçoit par erreur le lunch d’un autre et tombe en amour avec la bouffe et cherche à entrer en contact avec la femme qui l’a cuisinée. C’est un feel-good movie extraordinaire. »

Entre les Bras, de Paul Lacoste (2012)

« C’est un documentaire sur la famille Bras, qui sont des grands chefs étoilés (3 macarons Michelin) en France. C’est la passation d’un père à son fils de la succession de son restaurant et sa passion. C’est un magnifique documentaire sur la dictature de l’excellence en cuisine. »

Vatel, de Roland Joffé (2000), avec Gérard Depardieu et Uma Thurman

« C’est le pendant de l’époque des rois du Sens de la fête. François Vatel a été un des grands chefs du roi Louis XIV. C’est lui qui organisait les banquets orgiaques. Ces gars-là avaient des vies de fou, une pression énorme. Leur vie pouvait être détruite en une soirée si le banquet foirait. »

L’odeur de la papaye verte, de Tran Nu Yên-Khê (1993)

« Il n’y a pas énormément de scènes de bouffe dans ce film franco-vietnamien, mais je crois que c’est le long métrage le plus sensuel et qui éveille le plus d’érotisme autour de la nourriture. La cinématographie est incroyable et c’est tout en lenteur et en subtilité. »