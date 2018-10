Comment préserver mon intimité?

Je travaille dans le même domaine depuis de nombreuses années, mais j’ai changé d’emploi en avril dernier. Là où je travaillais avant, tout le monde se connaissait sans se connaître, comme on dit. Jamais personne ne tentait d’entrer dans l’intimité d’un autre et on se respectait.

Depuis que je suis dans ce nouvel emploi, je me suis rendu compte que les choses ne se passent pas de la même façon. Tout le monde questionne tout le monde sur sa vie privée et tout le monde répond comme s’il était interrogé en cour de justice. Ce qui fait que tout le monde sait ce qui se passe dans la vie de tout le monde et que tout le monde bavasse sur tout le monde.

Pour vous dire la vérité, je n’aime pas ça. Surtout que je me rends compte que cette culture de milieu de travail prête le flan à interprétation, et surtout à toutes les déductions possibles ainsi qu’aux pires inventions. Il m’est désormais impossible de me défiler quand quelqu’un me pose une question le lundi matin sur le « Comment s’est passé ta fin de semaine ? Et ton fils ? ETC. ! »

Je ne sais plus comment me sortir de ce guêpier, et j’ai peur que si je cesse de répondre, les gens vont penser que je veux cacher quelque chose de pas normal. Je sais bien que j’aurais dû, dès le départ, refuser de répondre aux questions indiscrètes, mais comme je ne l’ai pas fait, je suis désormais coincée. Comment me sortir de cette impasse ?

Collègue de travail qui veut préserver son intimité

Il existe une façon simple de détourner la conversation quand on nous pose des questions indiscrètes. C’est en répondant que « Tu sais, la dernière fois qu’on s’est rencontré, je n’ai parlé que de moi, je préférerais que tu me dises ce qu’il en est de ton côté. » En général, les gens n’y voient que du feu. Ils se confient sans réaliser que l’autre n’a rien dit sur lui-même.

Mais si la méthode ne marche pas, il va falloir vous affirmer plus directement en faisant savoir aux autres que vous vous êtes sentie piégée par la façon de faire depuis votre entrée dans ce milieu et que vous préféreriez vous garder une gêne sur votre situation personnelle, tout comme vous entendez accorder le même traitement aux autres.

Dans un milieu de travail, il ne faut jamais s’attendre à se créer un cercle d’amis. On s’y fait des camarades de travail, point à la ligne. Il faut participer au travail d’équipe avec enthousiasme, mais notre empathie pour les autres ne doit jamais dépasser ce stade au risque de se créer des ennuis à long terme.