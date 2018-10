Commission scolaire des Rives-du-Saguenay: pas de nouveau DG tant que le dossier Chantale Cyr ne sera pas réglé

SAGUENAY – Ce n'est pas demain que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay aura un nouveau directeur général.

L'organisation prétend qu’elle a cessé de chercher parce qu'elle n'a pas trouvé de candidat répondant à ses exigences.

Mais un document, obtenu par TVA Nouvelles, révèle plutôt que c'est le ministère de l'Éducation qui recommande la suspension de tout processus d’embauche, tant que le dossier du congédiement de l’ex-directrice générale, Chantale Cyr, et la contestation judiciaire ne seront pas réglés.

«La commission scolaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour régler la situation dans les plus brefs délais», peut-on lire dans le rapport, produit par la firme Deloitte pour le compte du ministère de l’Éducation, dans le cadre de l’enquête ministérielle sur la gestion et la gouvernance au sein de la commission scolaire.

Ce rapport, présenté au conseil des commissaires en septembre dernier, fait état de nombreuses recommandations et du plan d’action exigé par le ministère pour améliorer les pratiques à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay.

«Au-delà du mode collaboratif qu'a tenté d'induire l'accompagnatrice depuis quelques mois et qui a connu un succès mitigé, des mesures plus sévères sont à envisager afin d'introduire les changements souhaités», indique-t-on.

On rappelle, entre autres, les responsabilités et les limites de la présidence d’une commission scolaire. «Elle ne doit pas agir sans l'aval du conseil, ne doit pas s'immiscer dans la gestion courante des activités ni siéger à aucun comité, à l'exception du comité exécutif», explique-t-on.

Fait particulier: on recommande même de «récupérer le bureau de la présidente, à la Commission scolaire, sans limiter ses accès».

La présidente Liz S. Gagné estime que cette recommandation ne fait pas de sens. «Je ne sais pas pourquoi ils font une telle recommandation, mais le conseil n'a pas tenu compte de ça», a-t-elle affirmé lors d’un entretien téléphonique.

Le rapport va plus loin et demande de limiter à deux le nombre maximum de mandats pour la présidence, et à trois pour les commissaires. Mme Gagné estime que cette recommandation ne tient pas non plus la route.

«La recommandation est inapplicable. Ça va à l'encontre de la loi sur les élections scolaires [qui ne détermine aucun nombre maximum de mandats]», ajoute-t-elle.

Malgré tout, la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay assure que le travail de réorganisation est bien amorcé dans plusieurs de ses services pour répondre aux exigences et aux recommandations du ministère de l’Éducation d’ici le 1er juin 2019.