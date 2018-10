ROY, Francine



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 19 octobre 2018, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Francine Roy, fille de feu madame Mariette Bussières et de feu monsieur Philippe Roy. Elle demeurait à Loretteville.La famille recevra les condoléances auà compter de 8h.Elle laisse dans le deuil son fils Sébastien (Martine Gros-Louis); ses deux petits-fils adorés : Charles-Antoine et Louis-Raphaël; son frère et ses sœurs : Louise (Florent Pellerin), Hélène (Michel Renaud), Odette (Ghislain Delisle), Jean (Louise Bouchard) et Lise (Gaétan Rochette); sa filleule Émilie Hamel; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille désire exprimer sa gratitude au personnel du CLSC de Loretteville et des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour leur compassion et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec téléphone : 418 683-8666, www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.