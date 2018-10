ST-ONGE, Ginette



À sa résidence de Saint-Apollinaire, le mercredi 17 octobre 2018, à l'âge de 65 ans, est décédée madame Ginette St-Onge, épouse de monsieur Alain Gariépy. Elle était la fille de feu monsieur Alphonse St-Onge et de feu dame Marie-Anne Berthelot. Native de Nouvelle en Gaspésie, elle demeurait à Saint-Apollinaire, depuis de nombreuses années. Selon ses volontés, sa famille se réunira dans la plus stricte intimité pour lui rendre hommage, lors de la disposition des cendres qui aura lieu à une date ultérieure. La direction des obsèques a été confiée àElle laisse dans le deuil, outre son époux Alain : ses frères et ses sœurs : Georgette (Paul-Yvon Trépanier), Patricia (Aimé St-Pierre), Priscille (Richard Frenette), Magella (Lise), Pierre et Yvan; elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Gariépy: Andrée (feu Jules Beauregard), Micheline (feu Raymond Grenier), Laurier (Jacynthe Bouchard), feu Richard, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et ami(e)s;