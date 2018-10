Dans le club des 1000 matchs

BUFFALO | Gamin, Jason Pominville rêvait d’évoluer un jour dans la LNH. Juste pour y goûter, ne serait-ce qu’un match, peut-être quelques-uns. À 35 ans, voilà que le petit gars de Repentigny, qui du grand circuit rêvassait il n’y a pas si longtemps, y disputera jeudi prochain son 1000e match.

Pominville chaussait jeudi les patins pour une 997e fois. Il a excellé avec deux buts contre le Canadien. Le Québécois atteindra le plateau inespéré jeudi prochain, à Ottawa, si tout se déroule comme prévu.

Rencontré après l’entraînement matinal des Sabres, l’attaquant qui, sans faire de bruit, a amassé 703 points en carrière, semblait encore croire difficilement que cet enviable plateau se trouvait maintenant si près.

« J’ai toujours voulu jouer au hockey. C’est tout ce que j’avais en tête. Je n’ai jamais rêvé d’autre chose en grandissant. Quand j’ai joué un match dans la LNH, puis deux, je me suis dit : finalement, j’ai peut-être la chance d’en jouer une couple d’autres », a réfléchi le 55e choix du repêchage de 2001.

Un long processus

La route vers le 1000e match s’est par moments avérée longue et sinueuse. Après ses premiers coups de patin avec les Sabres, le 27 décembre 2003, Pominville est retourné avec les Americans de Rochester, dans la Ligue américaine, avec la ferme intention de s’établir « en haut » la saison suivante.

Le lock-out qui a suivi a saboté ses plans, et même en 2005-2006 il a dû patienter jusqu’à la fin novembre avant que son poste régulier à Buffalo soit scellé. Pominville n’a donc jamais rien tenu pour acquis et apprécie d’autant plus ses accomplissements aujourd’hui.

« Je me souviens qu’à mes débuts, je voyais des cérémonies pour souligner que d’autres gars avaient atteint le plateau des 1000 matchs et je me disais que c’était à peu près inatteignable. Pourtant, aujourd’hui, mon tour est proche ! Ça va vite !

C’est sûr que c’est un beau plateau. Depuis que j’ai 7 ans, je rêve d’être dans la Ligue nationale. Avoir la chance de jouer un seul match, c’est tout ce que tu veux. Je vais pouvoir dire que j’ai eu la chance d’en jouer 1000, et je vais en être fier. Je suis très reconnaissant de ce que j’ai vécu, autant individuellement qu’en équipe », a dit celui qui a aussi porté les couleurs du Wild du Minnesota de 2013 à 2017 avant de revenir à Buffalo l’an dernier.

En famille

Le moment risque d’être particulier jeudi prochain, puisque c’est à Ottawa, le 13 mai 2006, qu’il avait inscrit son but le plus marquant à ce jour. En séries, dans le match numéro cinq face aux Sénateurs, Pominville avait propulsé les Sabres en finale de l’Est en déjouant Ray Emery en désavantage numérique, en prolongation. Bien du temps s’est écoulé depuis et Pominville a découvert par la suite les joies de la paternité.

Le club des millénaires, c’est en compagnie de Jayden, 8 ans, et Kaylee-Rose, 7 ans, qu’il y accédera. « Je suis très content que mes enfants soient assez âgés pour comprendre ce que ça signifie », dit-il.