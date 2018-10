David Desharnais | Merci à la belle-mère de Max!

« J’étais seul. Pendant le camp d’entraînement, le coach me faisait jouer à l’aile, je n’avais pas assez de glace. Le 24 août, on a discuté avec mon agent. Le Jaroslav a racheté mon contrat et en même temps, Bob Hartley a décidé de m’attirer à Omsk. Les deux équipes se sont entendues et je me suis retrouvé pour deux jours à Omsk avant de venir m’installer à Moscou. Depuis, c’est une autre vie », de raconter Desharnais.

Puis, il ajoute : « Pour le reste, c’est bien plus que ce qu’on attendait. Plus que ce qu’on espérait. Il y a l’appartement. Et nous avons un chauffeur à notre disposition. Et puis, on est chanceux. On est à Moscou dans les meilleures conditions avec une équipe solide. Prends avant-hier, Isabelle souffrait d’un ongle incarné. Natasha, notre interprète, l’a accompagnée chez un médecin. L’opération s’est faite tout de suite. Pas de niaisage. On est heureux, la ville est fabuleuse, les gens sont gentils. Je savoure vraiment le moment présent. C’est pas toujours facile à faire dans la vie, mais là, c’est vrai, je savoure », dit-il en hochant la tête pour appuyer ses propos.