BRIÈRE, Antoinette Blais



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 10 octobre 2018, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Antoinette Blais, épouse de monsieur Jacques Brière, fille de feu madame Marie-Irène Brochu et de feu monsieur Émile Blais. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 12h30. L'inhumation se fera au cimetière Belmont à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil outre son époux, Jacques Brière, ses enfants : Eugénie Brière (Charles Fortin) et Olivier Brière (Leslie Thibault) ; ses petits-enfants : Marily, Sofia et Édouard Fortin ; ses frères et sœurs: feu Lactance (feu Jeannine Allen), Céline (feu Lionel Leclerc), feu Huguette (feu Guy Dussault), Lorraine (André Vachon), Ludgarde-Andrée (Roger Laflamme), Bertrand (Claire Lemieux), feu Rémi (Adèle Bellefleur), Julien (feu Murielle Bellerive), Jean-Eudes (Louise Gaudreau); sa belle-mère Gemma Mercure (feu Paul Marcel Brière), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, anciens collègues et ami(e)s. La famille tient à remercier du fond du cœur le personnel de La Maison Michel-Sarrazin et de l'Hôtel-Dieu de Québec pour tous les bons soins prodigués, leur dévouement et leur soutien si précieux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, téléphone : 418 657-5334, site web : rubanrose.org. Des formulaires seront disponibles sur place.