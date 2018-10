MIVILLE-DESCHÊNES, Jean



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 21 octobre 2018, à l'âge de 86 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jean Miville-Deschênes, conjoint de madame Géraldine Théberge, fils de feu madame Marie-Laure Gagnon et de feu monsieur Albert Miville. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 16h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil sa conjointe, ses enfants: Pierre et Anne; ses frères et soeurs Jeannine (Robert Robichaud), feu Roland (Claudette Garnier), Solanges (André marcoux), Fernand (Louiselle Dion), feu Murielle (Réal Guérin); ainsi que ses neveux, nièces, cousins,cousines et ses ami(e)s. La famille remercie les employé(e)s du centre d'Hébergement Coté jardins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de parkinson Section Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.