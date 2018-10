Le Centre de pédiatrie sociale (CPS) de Lévis tiendra, pour la première fois, une soirée-bénéfice pour les amateurs de gins. La Soirée de dégustation de gins québécois aura lieu le mercredi 14 novembre, de 17 h à 21 h, à la Chapelle du Patro de Lévis.

Un spécialiste en spiritueux guidera la dégustation de six gins québécois qui seront chacun accompagnés d’un canapé, préparé par différents restaurateurs. Implanté à Lévis en 2010, le CPS de Lévis poursuit la mission du Dr Julien de soutenir les enfants de 0 à 18 ans en situation de grande vulnérabilité afin d’assurer leur développement optimal, dans le respect de leurs droits et intérêts.

Les billets sont présentement en vente via le site internet du CPS-Lévis au www.pediatriesocialelevis.com ou par téléphone au 418 603-2775.

Seulement 150 places sont disponibles.

Donne-moi des Ailes

Photo courtoisie

Chrono-Aviation a lancé récemment, à ses bureaux, tout près de l’Aéroport de Québec, la campagne « Donne-moi des Ailes » au profit du Centre mère-enfant Soleil (CMES) du CHU de Québec-Université Laval. L’initiative, réalisée avec la participation de la Fondation du CHU de Québec, vise à amasser les sommes requises à l’acquisition d’un incubateur de transport terrestre néonatal avec moniteur cardiorespiratoire intégré et civière de transport. Afin de lancer ce projet philanthropique, l’un des avions de Chrono-Aviation a été tapissé, pour une période de 12 mois, de 10 dessins colorés et pleins d’espoir d’enfants hospitalisés au Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec-Université Laval. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Dany Gagnon, copropriétaire de Chrono-Aviation ; Annick Simard, de la Fondation du CHU de Québec ; Dre Geneviève Piuze, du Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec-Université Laval ; les gagnants du concours de dessin ; Yannick Sawyer, de la Fondation du CHU de Québec ; et Vincent Gagnon, copropriétaire de Chrono-Aviation.

OrVert

Photo courtoisie

Après plusieurs semaines de travail, l’entreprise étudiante OrVert de Saint-Jean-Eudes a démarré ses activités. Une équipe de neuf élèves motivés âgés de 14 à 16 ans s’implique dans l’entreprise (un jardin pédagogique) afin d’acquérir des compétences en entrepreneuriat (gestion, finances, marketing et production). Deux enseignants chapeautent le projet et guident les élèves afin qu’ils puissent maintenir l’entreprise viable. Ce projet d’envergure n’est que le début, puisqu’au printemps 2019, un jardin urbain sera installé sur le toit de l’école pour permettre de cultiver et d’offrir une plus grande variété de produits maraîchers. Sur la photo, l’équipe d’OrVert.

Coloriez pour la cause

Photo courtoisie

De nombreuses personnes ont colorié récemment pour la cause pendant les deux derniers week-ends lors des Fins de semaine colorées à Laurier Québec. Une fresque géante qu’il était possible de colorier en échange d’un don volontaire pour Opération Enfant Soleil (OES) avait été installée dans le mail central. C’est plus de 3500 $ qui ont été amassés lors de la réalisation de l’œuvre collective. De gauche à droite, sur la photo : Amélie Baillargeon Audet, adjointe marketing, Laurier Québec ; Marc Dupuis, bénévole OES, Dr TouDoux, mascotte OES ; Thalia Lapointe, OES ; et Gabrielle Lapierre, agente OES.

Anniversaires

Photo courtoisie

Yvon Charest (photo), ex-président et chef de la direction de l’Industrielle Alliance, 62 ans... Katy Perry, chanteuse et compositrice américaine, 34 ans... Noémie Godin-Vigneau, comédienne et actrice québécoise, 43 ans... Pedro Martinez, joueur de baseball dominicain, avec les Expos de 1994 à 1997, 47 ans... Patricia Paquin, animatrice, comédienne québécoise, 50 ans... Réjean Houle, joueur de hockey (1969-83 : Canadien, Nordiques), directeur-gérant du Canadien (1995-2000), 69 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 25 octobre 2017. Vahé Kasapoglu (photo), 69 ans, ex-directeur du développement économique de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures... 2016. Richard Martin, 78 ans, comédien, réalisateur et producteur de télévision québécoise... 2014. Jack Bruce, 71 ans, bassiste et chanteur du groupe de rock britannique Cream... 2012. Claudette Charbonneau-Tissot (Aude), 65 ans, écrivaine québécoise.