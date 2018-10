À l’époque de l’Antiquité, les épices ont longtemps été utilisées comme monnaie d’échange et étaient exclusivement réservées aux plus fortunés. S’il fut un temps où les épices ne comprenaient que le sel et le poivre, aujourd’hui, grâce à notre ouverture sur le monde et à nos nouvelles connaissances en matière d’agriculture, il nous est possible de mettre la main sur des petites merveilles. Regard sur des épices des temps modernes !

MÉLANGE SAUVAGE À RISOTTO Photo courtoisie

Si la région de la Gaspésie est reconnue pour ses fruits de mer, l’entreprise Gaspésie Sauvage propose des mélanges d’épices provenant de la terre (et de la mer) avec une importante conscience envers la nature et ses ressources.

Les propriétaires, Gérard Mathar et Catherine Jacob, prennent un soin jaloux de leur environnement afin de proposer des épices naturelles et en parfaite symbiose avec la terre qu’ils habitent.

Fait à partir de champignons moulus, d’algues et d’épices sauvages, ce petit mélange goûteux et salé juste à souhait assaisonne à merveille les risottos au homard ou même au chorizo. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez en parsemer un pavé de saumon juste avant de l’enfourner.

► GASPÉSIE SAUVAGE / gaspesiesauvage.com