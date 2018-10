Des propriétés de Construction CDE à vendre sous contrôle de justice

Un avis de vente sous contrôle de justice vient d’être publié pour un total de 37 propriétés appartenant notamment au constructeur de maisons Construction CDE de Québec, qui a déclaré faillite l’an dernier.

La publication de cet avis au cours des derniers jours vise Claude Dion Entreprise inc. (Construction CDE), Claude Dion, Serge Barré, Frédéric Audet & GDE Développement inc.

La mise à prix totale des propriétés est de 8 557 453 $. Les montants varient de 103 837 $ à 1 567 500 $.

Toutes les propriétés sont situées à Beaupré, Château-Richer, Québec et Lévis. Dans cet imposant lot, on trouve des immeubles, mais aussi des terrains vacants.

Faillite

Le créancier est le Fonds de Financement de Construction Centria Capital, de Laval. Le syndic Jean Lelièvre est toujours responsable du dossier.

Le constructeur de maisons Construction CDE a déclaré faillite en décembre 2017. Les mauvaises créances dépassaient alors les 18 millions $.

L’entreprise, qui évoluait dans la construction de copropriétés et de maisons de ville depuis 2008 dans la région de Québec, n’a pas présenté de plan de relance à ses créanciers.

Plus de 130 créanciers

Selon les documents du syndic consultés par Le Journal, Construction CDE comptait, en date du 14 décembre 2017, plus de 130 créanciers pour un total de factures impayées de 18,4 millions $.

Parmi les créanciers garantis, on trouvait la Banque Nationale, Fiera Capital Financement privé, Revenu Québec, Revenu Canada et plusieurs commissions scolaires, ainsi que les villes de Québec, Lévis, Beaupré et Château-Richer.

Construction CDE était connu à Québec comme un constructeur vendant des copropriétés à prix très bas, soit aussi peu que 159 999 $ pour un quatre et demi.