BRISEBOIS, Jacques



À l'hôpital St-François d'Assise, le 18 octobre 2018, à l'âge de 73 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jacques Brisebois, époux de dame Yvonne St-Pierre Brisebois, fils de feu madame Anna Boucher et de feu monsieur Lazare Brisebois. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale vendredi 26 octobre 2018 de 19h30 à 21h et le samedi 27 octobre 2018 de 10h à 11h30.le samedi 27 octobre 2018 à 13h. Les cendres seront déposées au columbarium de la résidence funéraire Réjean Hamel Inc. le dimanche 28 octobre 2018 à 10h. Il laisse dans le deuil, son épouse: Yvonne St-Pierre Brisebois; ses filles: Janie, Claudie (Declan Kelly); son petit fils: Léo Kelly; ses sœurs: sa jumelle Jacqueline (feu Raymond Parent), Pierrette (feu Wilfrid Beaulieu), France (feu Jean-Luc Dubeau), Robertine (feu Jean-Paul Leclerc); il est allé rejoindre ses frères et sœurs: feu Aline (feu Yvan Vaillant), feu Claire (feu Jean-Paul Fournier), feu Robert (Murielle), feu Philippe, feu Huguette, feu Thérèse (feu Roland Guérette). Il laisse également dans le deuil, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille St-Pierre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(es). Un sincère remerciement au personnel de l'Unité de Courte Durée Gériatrie du CHUL et au personnel du centre d'hébergement d'Assise pour leur dévouement, pour la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec (CHUL), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél.: 418 525-4385, site Internet: www.fondationduchudequebec.ca, des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.