MARTEL, Gisèle



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 20 octobre 2018, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Gisèle Martel, fille de feu madame Amanda Marchand et de feu monsieur Adélard Martel. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h à 11h45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Gertrude (feu Gabriel Miller), Marguerite (feu Raymond Bourassa), feu Jacqueline (feu Lucien Bourassa), Denise (feu Gaston Giguère), Liliane (Jean Tremblay), feu Thérèse (feu Gilbert Plante), feu Jacques (Dorothy Sheppard), feu Roger, feu Claude (Margie Clapperton), feu André, Michel (Thérèse Gagnon), Monique (feu Gilles Houde), Louise (Gérald Leclerc), Pierre (Louise Kirouac); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement à la docteur Lucie Hamelin du CHU - Hôpital St-François d'Assise ainsi qu'au personnel de la Maison Beauport pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don de messe ou un don à la fondation de votre choix.