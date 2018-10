CARON, Léon



À l'Hôpital de Montmagny, le 21 octobre 2018, à l'âge de 66 ans et 7 mois, est décédé monsieur Léon Caron époux de madame Danielle Frégeau, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Outre son épouse Danielle, il laisse dans le deuil sa fille Audrey (Stéphane Beaulieu). Il était le fils de feu madame Rita Dubé et de feu monsieur Lucien Caron; le frère de: feu Marie-Marthe, Madeleine (Jacques Lemieux), Rose-Hélène (feu Émilien Talon - Gérard St-Pierre), Jean-Guy (France Landry), Paul-Henri (Olivette Talon), Richard (Aline St-Pierre), feu Cyrille, feu Michel, Denis, Thérèse (Réjean Landry) et feu Mario. Sont aussi affectés par son départ, ses beaux-parents: Pauline Caron et Napoléon Frégeau; ses beaux frères et ses belles-soeurs: Christian (Hélène Morin), Michel (Johanne Fournier), Linda (René Godbout), Jean (Lynn Isabel), Clément (Sylvie Fortin) et Claude Frégeau (Marie-Josée Rousseau); ainsi que plusieurs neveux, nièces et leur famille, ses cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel des soins à domicile du CLSC de Montmagny ainsi qu'au personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leurs attentions, leur soutien et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec), H1N 1C1, www.pq.ppoumon,ca ou à la Fabrique de Cap-Saint-Ignace, 15, rue Jacob, Cap-Saint-Ignace (Québec), GOR 1H0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 9h.Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial.