BOUCHARD, Rita Chalifour



À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 20 octobre 2018, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Rita Chalifour, épouse de feu monsieur Léon-Joseph Bouchard (Gaton). Elle demeurait à Ste-Anne-de-Beaupré.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 11h30.Elle laisse dans le deuil sa fille Doris (Jacques Tremblay), son garçon Jean et son neveu Chanel (Francine Côté); ses petits-enfants: Annie (Jean-René Trudel et la petite Charlotte), Sophie (Alexandre Jobin Gauthier); ses frères et ses soeurs: Berthe (feu Hermel Fortin), feu Gérard (Cécile Caouette (Paulette Harvey)), feu Carmin; ses beaux-frères et ses belles-soeurs: feu Jeanne, feu Louise, feu Alice, Thérèse, Cécile, Noëlla, Lucille (feu Roger Délisle), feu Annette, feu Jean-Marie (Jeannette Berry), Olivette. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier Dre Michaud ainsi que tout le personnel du 2e étage du secteur deux Rives pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0. Des formulaires seront disponibles sur place.