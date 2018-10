DANSEREAU, Vincent



À Cuba, le 31 octobre 2017, à l'âge de 56 ans, est décédé monsieur Vincent Dansereau. Il demeurait à St-Mathias- sur- Richelieu.La famille recevra les condoléances, à laL'inhumation, par la suite se fera au cimetière St-Charles, 1460 Boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, QC, G1N 3Y6. Il était le fils de feu Gérard Dansereau et de feu Clothide Beaulé. Il laisse dans le deuil, sa conjointe Manon Tétrault, ses frères : Joseph (Diane Pouliot) feu Gérard (feu Lilianne Genest), Jean, feu Benoit, feu Daniel, François, et sa sœur Marie; sa nièce Cathy (Gaétan Shields); ses neveux : Gerry Dansereau (Christine Boutin), Jonathan Dansereau, ses petits neveux et petites nièces : Sabrina, Miguel, Joran, Dominik, Nicolas et Jacob, ainsi que plusieurs amis(es). La direction des funérailles a été confiée à la