BOUCHARD, Pierrette



À son domicile, le 16 octobre 2018, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Pierrette Bouchard, fille de feu monsieur Benoit Bouchard et de feu dame Adrienne Côté. Elle demeurait à Québec, autrefois de Sainte-Anne-de-Beaupré.La famille vous accueillera à la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré pour une rencontre de solidarité 1 heure avant la cérémonie, soit de 10h à 11h. Les cendres seront déposées au cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desElle laisse dans le deuil son fils et sa belle-fille: Pascal Richard (Jennifer Richard) et ses 2 petits-enfants adorés Samuel et Kate; ses frères, sœurs et belles-sœurs: Germaine (feu Jean-Denis Bernier), Sœur Rita et Sœur Gilberte, religieuses du Bon Pasteur, Père Charles-Henri et Père Paul André, C.Ss.R., Rodrigue (Claudette Larouche), Jean-Claude (Céline Larouche), Robert (Pierrette Paulin), Pierre-Gaston (feu Gilberte Bergeron) et elle était la sœur de feu Jeannot et Michelle. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Qc G1K 5Y9 https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don.