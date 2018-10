ROUSSEAU, Monette



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 octobre 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Monette Rousseau, épouse de monsieur Clermont Giguère, fille de feu madame Stella Dumas et de feu monsieur Arthur Rousseau. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: Roch (Guylaine Rochefort) et Martin (Carmen Levesque); ses petits- enfants: Alexandre (Vanessa Lachance), Maxime (Adam Walker), Simon (Sophie Lepage), Karine (Maxime Clavel) et Claudia; ses arrière-petits-enfants: Anthony, Zack et William. Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs: Raymonde et Vilma ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h.