BOUTET, Yolande



Au Domaine des Forges, Laval, le 8 octobre 2018, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Yolande Boutet, conjointe de feu monsieur Yvon Bourgeois. Née à Québec le 6 février 1938, elle était la fille de feu dame Marie-Jeanne Drouin et de feu monsieur Albert Boutet. Elle demeurait à Laval. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Madame Boutet laisse dans le deuil ses beaux-enfants et leurs conjoints; ses beaux-petits-enfants; ses sœurs: Rachel (Jean Bilodeau), Pauline (Jean-Pierre Dionne); tous les membres de la famille Bourgeois; son amie Lucille Couture ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du 2e étage du Domaine des Forges pour l'attention portée, l'amour et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél. : (418) 527-4294, Site : www.societealzheimerdequebec.com. Les funérailles sont sous la direction de