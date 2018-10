Elle décède dans un accident après un souper avec sa mère

LA POCATIÈRE | Une femme de 17 ans est décédée mercredi lors d'un accident de la route alors qu'elle venait de souper avec sa mère et qu'elle rapportait de la vaisselle pour son nouvel appartement.

Les proches de Kelly Charest de La Pocatière avaient du mal jeudi à réaliser qu’elle est décédée.

«Elle était tellement travaillante. C’était une merveilleuse petite fille. Sa mère ne sait pas comment réagir. On ne le réalise pas, on ne le croit pas», a dit Jessie Carrière, conjointe de Marco Langevin, le frère de la jeune victime. Elle la connaissait depuis ses sept ans. «C’était ma sœur de cœur», a-t-elle ajouté.

Kelly Charest venait d’aller souper chez sa mère à La Pocatière, avant que le terrible accident ne survienne. Sa maman venait de lui offrir de la vaisselle pour son nouvel appartement, qu’elle occupait depuis peu avec son copain à Saint-Pamphile dans le Bas-Saint-Laurent. C’est sur le chemin du retour que le drame est survenu.

Grave accident

Selon ses proches, le conducteur, le copain de la jeune fille, aurait donné un coup de volant pour éviter un poids lourd qui se tassait vers son véhicule sur l’autoroute 20 Ouest.

Le véhicule aurait fait des tonneaux sur le terre-plein, avant de percuter une automobile circulant sur l’autoroute 20 Est.

Le conducteur de l’automobile percutée, Alain Dion, 63 ans, de Matane, est décédé également. Quatre personnes, deux dans chaque véhicule, ont aussi été blessées, mais on ne craindrait pas pour leur vie.

Alexandra Miville a passé la nuit à l’hôpital au chevet de son frère, le copain de la jeune fille décédée. Il a été blessé lors de l’accident. La nuit a été dure, selon la jeune fille qui perd une belle-sœur et amie.

«C’était une fille souriante, qui aimait la vie, toujours là pour les autres», a indiqué Alexandra Miville. «Quand on ne «feelait» pas, je l’amenais en auto avec moi, on finissait toujours par se redonner le sourire. Ça fait mal de savoir qu’elle ne sera plus là et que je ne pourrai plus rien faire pour la faire sourire», a-t-elle ajouté.

Une amie de Kelly Charest, Jessica Roussel, était aussi ébranlée au lendemain du drame. «Une fille sociable, drôle, travaillante. C’est tellement souffrant devoir se dire qu’on ne la reverra plus jamais. Elle n’aurait pas dû mourir de cette façon, c’est tellement injuste», a indiqué Jessica Roussel.

Les policiers poursuivent leur enquête sur les causes de l’accident.