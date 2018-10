Et le meilleur pinot grigio est...

Cette année encore, La Grande Dégustation de Montréal (GDM) a organisé un concours autour de l’une des thématiques retenues pour les trois jours de l’événement : les pinot gris et pinot grigio. En tout, plus d’une centaine de vins ayant au moins 85% de ces cépages ont été dégustés par un comité « d’experts » en vin. Les résultats sont publiés à la suite.

Permettez-moi quand même une petite mise en garde.

Malgré la qualité des jurés retenus (j’ai décliné à nouveau l’invitation cette année – vous pouvez trouver les explications ici), je suis toujours un peu dubitatif quant aux résultats qu’on obtient en faisant ce genre d’exercice. D’abord, pour des raisons de hasard. En effet, si vous vouliez reprendre le même exercice, disons le lendemain, je suis convaincu qu’on n’obtiendrait pas du tout les mêmes résultats. Autrement dit, les résultats obtenus dans ce concours sont tout simplement l’expression d’une photo prise à un moment donné avec des vins donnés et des jurés donnés. Il est à peu près impossible de reproduire la même photo à un autre moment.

Il faut ensuite tenir compte de l’échantillonnage des vins soumis durant le concours. La qualité de l’ensemble des vins proposés aura une incidence directe sur le résultats du concours. Je suis persuadé qu’il existe un paquet de producteurs de pinot gris et de pinot grigio dont les vins n’ont pas été présentés. Les finalistes que vous trouvez ici sont déterminés en fonction de l’ensemble des vins présentés dans le concours. Ce qui peut expliquer qu’un pinot gris qui, dans les faits, est habituellement bon, mais sans plus, peut se retrouver tout au haut du palmarès. Autrement dit, il est facile de niveler la qualité vers le bas pour faire ressortir des vins qui n’auraient pas autrement été retenus si la qualité des autres avait été plus élevée.

Bref, ce genre d’exercice a ses limites et l’apposition d’une médaille aux gagnants ne garantit en rien que le vin est meilleur que les autres. Pour moi, ce n’est plus ni moins qu’un exercice de marketing plutôt qu’un véritable concours de qualité!

Qu’à cela ne tienne, je vous invite fortement à passer à la GDM qui débute jeudi prochain afin de faire votre propre idée des vins de ce palmarès. Cela vous permettra surtout d’aller goûter plus d’un millier d’autres vins! Plus de détails ce samedi dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec.

Buvez moins. Buvez mieux.

LISTE DES 10 FINALISTES DU PALMARÈS 2018



Catégorie Pinot gris

1. Domaines Schlumberger Pinot Gris Kitterle AOC Alsace Grand Cru 2013, France, Alsace, 13,50 % alc. 100 % Pinot Gris.

Représenté par Sélections Oeno



2. J Vineyards Pinot Gris 2017, États-Unis, Californie, 13,50 % alc. 100% Pinot Gris.

Représenté par Ernest & Julio Gallo Winery / Ce producteur est à La Grande Dégustation de Montréal 2018 au kiosque E01.



3. Vignoble des 2 Lunes Pinot Gris Sélénite AOP Alsace 2016, France, Alsace, 14 % alc. 100 % Pinot Gris.

Représenté par Vin Vrai



4. MacMurray Estate Vineyards Pinot Gris Russian River Valley 2017, États-Unis, Californie, 14,70 % alc. 100 % Pinot Gris.

Représenté par Ernest & Julio Gallo Winery



5. Maison Pierre Sparr Successeurs Pinot Gris Calcaire AOC Alsace 2015, France, Alsace, 13 % alc. 100 % Pinot Gris.

Représenté par Robert Peides





Catégorie Pinot grigio



1. Astoria Alisia Pinot Grigio DOC Delle Venezie 2017, Italie, Vénétie, 12,50 % alc. 100 % Pinot Grigio.

Représenté par Sélections Oeno / Ce producteur est à La Grande Dégustation de Montréal 2018 au kiosque H21.



2. Piera Martellozzo P.M. Pinot Grigio Terre Magre DOC Friuli 2017, Italie, Frioul-Vénétie Julienne, 13 % alc. 100 % Pinot Grigio.

Représenté par Divin Paradis



3. Salvaterra Pinot Grigio Tenute Salvaterra DOC Delle Venezie 2017, Italie, Vénétie, 13 % alc. 100 % Pinot Grigio.

Représenté par Le Grand Cellier



4. Masi Agricola Masianco Pinot Grigio DOC Delle Venezie 2017, Italie, Vénétie, 13 % alc. 100 % Pinot Grigio.

Représenté par Authentic Vins et Spiritueux



5. Tenuta La Presa Pinot Grigio San isidoro DOP Garda 2017, Italie, Vénétie, 13 % alc. 100 % Pinot Grigio.



Pour être éligible à participer, chaque vin devait être composé au minimum à 85 % par le cépage de sa catégorie.