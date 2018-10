LEBLANC, Norbert



À l'Hôpital de Montmagny, le 18 octobre 2018, à l'âge de 80 ans et 4 mois est décédé monsieur Norbert Leblanc. Fils de feu dame Adélaïde Anctil et de feu monsieur Auguste Leblanc, il demeurait à Sainte-Perpétue, autrefois de Sainte- Félicité comté de L'Islet. Il laisse dans le deuil ses sœurs et son frère: Monique (feu Léonard Pelletier; feu Marcel Jacques), Gertrude, Jacques (France Dandurand). Il était également le frère de: feu Germaine (Rosaire), feu Corinne (Gaston), feu Raymond (Lucette), feu Julien, feu Aurèle (Suzanne), feu Luc (Sylviane), feu Marcel (Angèle). Sont aussi affectés par son départ les membres des familles Leblanc et Anctil, de nombreux neveux, nièces et autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel soignant du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour leur professionnalisme et à celui du CLSC de Saint-Pamphile, spécialement à madame Ginette Gauthier à madame Caroline Anctil et à madame Francine Fortin pour l'accompagnement et les soins d'une grande humanité. Un merci spécial également à ses deux anges gardiens Jacques et France pour leur présence dans la vie de Norbert. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Il sera possible de le faire sur place. Les membres de la famille vous accueilleront à laà compter de 11h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire