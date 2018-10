GIROUX, Lucie



À Québec, le 20 octobre 2018, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Lucie Giroux, épouse de feu monsieur Yvon Baillargeon. Elle était native de Saint- Casimir et demeurait à Québec. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à la, à compter de 10 h,L'inhumation se fera ultérieurement. Lucie laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Claude (Rita Plante), Bernard (Louise Perron), Jeanne (Jacques Roy) et Monique, ses belles-sœurs: Josette Perron et Pauline Gendron; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), 2700, chemin des Quatre- Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8. Des formulaires seront disponibles au salon.