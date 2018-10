POLIQUIN, Hélène Turcotte



Au Centre d'hébergement de Limoilou, le 13 octobre 2018, à l'âge de 100 ans et 11 mois, est décédée madame Hélène Turcotte, épouse de feu monsieur Lorenzo Poliquin, fille de feu madame Georgianna Vaillancourt et de feu monsieur Léonidas Turcotte. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. Elle va rejoindre sa fille Danielle, décédée en 1952, ainsi que ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Turcotte, Poliquin et St-Pierre. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jacques (Thérèse Ouellet), Benoît (Hélène Gauthier), Danielle (Denis Ouellet), Denis (Ginette Langevin) et Marie-Josée Bourget (Michel Forget) ; ses petits-enfants : Laurent Poliquin (Claire Poliquin), Sara Poliquin (Éric Farand), Karine Bussière (André Dumais), Annie Bussière (Nicolas Bouchard), Marie-Élaine Poliquin (Antoine Gagnon) ; ses arrière-petits-enfants : Hugo Poliquin, Émilie Poliquin, Rémi Poliquin, Noémie Farand, Ludovik Bisson, Éloik Bisson et Charlie Gagnon ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s . Un remerciement très sincère à tout le personnel du 4e étage du Centre d'hébergement de Limoilou. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, ave Belvédère, bureau 305, Québec, QC, Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.