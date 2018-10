JÉRÔME, Françoise



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 9 octobre 2018, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Françoise Jérôme, épouse de feu monsieur Fernand Leclerc, fille de feu madame Éveline Fortier et de feu monsieur Paul Jérôme. Elle demeurait à Québec.''Avant de quitter la vie terrestre pour une autre dimension, où je rejoindrai mon conjoint Fernand Leclerc, mes parents, frères, sœurs et tous ceux que j'ai aimés et qui sont partis avant moi. Aujourd'hui, 20 septembre 2018, je tiens à faire moi-même la liste de ceux que j'ai en grande estime: Mes belles-sœurs: Rita Leclerc et ses fils Marc et Denis Marier ainsi que Lise Poisson-Jérôme et sa fille Sylvie, Rita Isabelle-Leclerc (feu Normand Leclerc), ma petite sœur Carole Lord (Claude). Mes cousins et cousines de la famille Jérôme: Irène, Jeanne, Micheline, Jean et Gérald, mon amie Jocelyne Kenny, mon neveu Sylvain Lamer ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents. ''J'emporte avec moi de bons souvenirs de vous tous'' La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 14h.L'inhumation des cendres se fera au Mausolée François-de-Laval (Cimetière Belmont) ultérieurement. ''Je fais des remerciements particuliers à mon médecin Dr Sylvain Blanchet de l'hôpital Laval, ma plus grande amie Jeanne D'Arc Dubé- Lavoie, son mari Gilles Lavoie, monsieur Albert Roger ainsi qu'Alain Rousseau Prêtre. ''Aujourd'hui je sais que le plus grand trésor de la vie c'est la paix. Au revoir à tous ! '' Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.