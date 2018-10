Ils en fument du bon

« Pardon, monsieur, êtes-vous en train d’ouvrir une succursale de la Société québécoise du cannabis, vous ?

— Oui.

— Eh bien, fermez-la tout de suite, vous n’avez pas le droit.

— Pourquoi ?

— Parce qu’il y a un cégep à trois rues d’ici.

— Et alors ?

— Et alors, le pot c’est pas bon pour le cerveau des jeunes.

— Mais il y a un gros dépanneur juste devant le cégep, qui vend de la bière, des cigarettes, du vin et des boissons énergisantes !

— Ah ! ça, c’est pas la même chose...

— Comment ça, c’est pas la même chose ?

— C’est pas aussi dangereux pour la santé.

— Vous riez de moi ? L’Agence de santé publique du Canada vient tout juste de publier une étude affirmant que les deux substances les plus dangereuses pour la santé des Canadiens sont le tabac et l’alcool, les deux produits qui sont justement les plus vendus dans les dépanneurs, avec les billets de loto !

Si on peut vendre ces produits-là devant un cégep, une garderie, un centre de désintoxication ou une école secondaire, pourquoi je ne pourrais pas vendre du pot, qui est un produit légal ?

— On ne veut pas inciter les jeunes à en consommer...

— Et vous pensez que si je déménage ma succursale à cinq rues d’ici, ils vont arrêter de fumer ? Voyons, ils fumaient du pot quand c’était illégal ! Un cégep, c’est une fumerie de pot déguisée en institution d’enseignement !

— Ça ne fait rien, vous n’avez pas le droit...

— Je peux vous poser une question ?

— Oui.

— Pourquoi Justin Trudeau a légalisé le pot ?

— Pour arrêter le marché noir et enlever de l’argent dans les poches des bandits.

— Et s’il n’y a pas de succursale de la SQDC près du cégep, où les cégépiens vont acheter leur pot, vous pensez ?

— Au parc en face.

— Exactement ! Vous voyez que ça ne tient pas debout, votre affaire !

— Mais les pushers du parc, on ne les laissera pas faire, on va les arrêter.

— Pourquoi ?

— Ben, parce qu’ils vendent du pot, voyons !

— Mais... le pot est un produit légal !

— Quand c’est l’État qui le vend, oui. Quand c’est Kevin qui le vend, c’est illégal. C’est comme le crucifix. Quand ça pend au cou d’un juge, c’est un signe religieux. Quand c’est accroché au mur d’un palais de justice, c’est un objet patrimonial.

Même chose pour un poignard. Si tu es catholique, tu ne peux pas aller à l’école avec un canif. Mais si tu es sikh, tu peux. Parce que ton poignard n’est plus un poignard, mais un signe religieux.

— Je ne comprends plus rien...

— Venez au dépanneur avec moi, on va s’acheter une p’tite bière et je vais tout vous expliquer... »