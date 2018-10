«J.E.» : la cyberdépendance, un fléau qui gagne du terrain

Près d'un adolescent québécois sur cinq admet perdre régulièrement la maîtrise de sa consommation d'internet.

La cyberdépendance est véritable un fléau qui gagne du terrain.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a récemment déclaré la dépendance aux jeux vidéo comme étant une véritable pathologie.

Être accroc aux réseaux sociaux fait aussi partie de cette problématique, c'est pourquoi des thérapies fermées sont proposées à ceux qui souffrent de ce mal.

L’équipe de «J.E.» a eu un accès privilégié à une cure de désintoxication du virtuel avec des jeunes âgés entre 12 et 17 ans.

Le centre le Grand Chemin offre une thérapie fermée de huit semaines afin d'aider les adolescents qui n'arrivent plus à décrocher de leurs écrans.

«J.E.» a pu accompagner deux jeunes dans leur cheminement. Maryann et Alexis se livrent sans filtre et avec une grande lucidité sur leur problème de cyberdépendance.

«Mon cellulaire, c'était toute ma vie! C'était mon meilleur ami, une rallonge de moi. Je n’étais jamais seule si j'étais sur les réseaux sociaux», explique Maryann.

«C'est comme si tu oubliais tout autour de toi. Moi, je ne passais plus de temps avec ma famille. Mon frère a fini par me dire que c'est comme si j'étais mort pour lui», lance Alexis.

«Quand tu es dépendant à quelque chose, c'est tellement difficile de devoir lâcher ça. C'est comme si on te disait : ''Je vais te couper un bras et tu dois vivre avec!'' C'est comme si on coupe une partie de moi. Même si c'est juste électronique, peu importe. Pour moi ça reste une maladie, c'est comme l'alcoolisme ou la toxicomanie, mais c'est plus récent», ajoute Alexis.

Vont-ils réussir à reprendre contact avec la réalité? Quels sont les symptômes de la cyberdépendance et comment peut-on traiter ce mal des temps modernes?

Un dossier préoccupant à «J.E.», jeudi soir, 19 h 30 sur les ondes de TVA.