Kirpan à l'Assemblée nationale: La Cour suprême ne tranchera pas

Le plus haut tribunal au pays a rejeté la demande d'appel jeudi, confirme ainsi les décisions des instances inférieures quant à l'interdiction du port du kirpan dans l'enceinte du parlement à Québec.

La Cour supérieure avait déjà rejeté, en octobre 2015, la requête présentée par Balpreet Singh et Harminder Kau, des membres de la World Sikh Organization of Canada (WSOC).

Ces derniers avaient été obligés, le 18 janvier 2011, de laisser à la consigne de l’entrée de l’Assemblée nationale leurs kirpans (un poignard symbolique portée par les sikhs orthodoxes). Ces deux sikhs y étaient pour présenter un mémoire dans le cadre des consultations sur la loi devant établir des balises concernant les demandes d’accommodement dans la fonction publique et certains établissements.

Quelques semaines plus tard, l’Assemblée nationale adoptait une motion unanime dans laquelle elle appuyait «sans réserve» la décision prise par les responsables de la sécurité, conformément à un règlement qui interdit toute arme blanche dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.

En février dernier, la WSOC s’est dite déçue de la décision de la Cour d’appel, mais pas surprise. «Au Canada, l’Assemblée nationale du Québec et les prisons sont les seuls endroits où le kirpan est complètement interdit. C’est dommage que l’enjeu du kirpan ait été autant politisé au Québec. Il ne s’agit plus de droits humains et de sécurité, mais de politiques identitaires», s’était alors désolé M. Singh dans un communiqué.