La France, l’ONU et le niqab

On serait en droit de parler d’ingérence onusienne. Dans une époque où tout ce qui prétend dépasser la nation a bonne réputation, l’ONU se présente comme le tribunal suprême de la vertu. Mais cette prétention n’est pas fondée sur grand-chose. Dans les faits, l’ONU est une immense bureaucratie prétentieuse et sermonneuse, où les véritables démocraties sont minoritaires. Paradoxalement, l’ONU cultive le plaisir morbide de se retourner contre ces dernières alors que les dictatures, trop souvent, s’y expriment en paix.

On ne devrait pas oublier une chose : la diversité du monde est un bien essentiel­­­, et si l’ONU est incapable de comprendre que la France n’a pas à se soumettre à la vision anglo-saxonne des droits de l’homme, c’est son problème, et non celui de la France.