La suspension de Tom Wilson maintenue

Le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman, a décidé jeudi de maintenir la suspension de 20 matchs imposée à l’attaquant des Capitals de Washington Tom Wilson.

Ce dernier a désormais l’option de porter en appel cette décision et de présenter ses arguments devant un arbitre. Il a sept jours pour se prévaloir de celle-ci.

Wilson a été puni pour un coup asséné à la tête du joueur d’avant des Blues de St. Louis Oskar Sundqvist pendant une partie préparatoire, le 30 septembre. Quelques jours plus tard, il a écopé de cette sanction de 20 joutes.

Appuyé par le syndicat des joueurs, le numéro 43 des Capitals a participé à une rencontre avec les dirigeants du circuit dans le cadre du processus d’appel, le 18 octobre. Aussi, les représentants de l’Association des joueurs (AJLNH) croyaient qu’une pénalité de huit matchs était suffisante dans ce dossier, selon le document explicatif de 31 pages diffusé par Bettman.

Afin de justifier sa position, l’AJLNH a notamment mentionné que certains hockeyeurs ayant commis un geste similaire et ayant eu auparavant, comme Wilson, des ennuis avec le service de la sécurité des joueurs n’avaient pas été punis. De plus, au départ, le syndicat souhaitait que Wilson écope seulement d’une amende, arguant que le coup était survenu pendant le calendrier préparatoire. Enfin, aux yeux de l’AJLNH, l’homme fort des Capitals n’est pas un «chasseur de têtes» et plutôt un «joueur propre».

Sundqvist a subi une commotion cérébrale lui ayant fait rater les huit premiers duels des siens en 2018-2019. Il effectuera un retour à la compétition en soirée, lorsque les Blues se mesureront aux Blue Jackets de Columbus.