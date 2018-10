L’art de se faire avoir volontairement

Je suis souvent surpris de voir les réactions des femmes qui se disent intègres et qui disent s’attendre à la pareille de la part des hommes, mais qui quand elles se font avoir par un menteur, font comme si elles ne s’étaient pas rendu compte que le gars à qui elles avaient affaire était un vrai trou de ... ! Sont-elles naïves ou juste menteuses ? Chose certaine, elles veulent se voiler la face devant la vérité. En particulier quand le gars sur le site de rencontre s’affiche comme étant « célibataire », mais qu’au bout de quelques semaines d’échange, il finit par avouer qu’il a une blonde. Non mais, que pensent-elles, ces niaiseuses ? Qu’elles sont « la première » à qui il fait le coup ? Et les pires sont celles qui cherchent à reparler au type quand il ne donne plus de nouvelles parce qu’il se sait piégé.

Un gars honnête

Question de rester lucide, mais polie, je me contenterais de dire que lorsqu’on cherche l’amour à tout prix, on fait souvent l’impasse sur la logique, et malheureusement on se plante.