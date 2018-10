Le Canada, 4e meilleur pays pour les expatriés

Singapour est la destination toute désignée pour quelqu’un qui souhaite vivre et faire carrière à l’étranger, suivi de la Nouvelle-Zélande, l’Allemagne et du Canada, selon une étude dévoilée jeudi par la Banque HSBC.

Le Canada conserve ainsi sa 4e place obtenue en 2017. Environ 54 % des répondants qui ont choisi le Canada comme destination préférée ont affirmé que c’était pour améliorer leur qualité de vie, tandis que 24 % recherchaient un défi et une ascension professionnelle.

Venant majoritairement d’Europe (surtout du Royaume-Uni) d’Asie (surtout d’Inde) et d’Amérique du Nord (surtout des États-Unis), 68 % des expatriés au Canada ont répondu que leur pays d’accueil est plus sécuritaire que leur pays d’origine. Environ 70 % ont affirmé que le Canada leur procurait une meilleure qualité de vie.

«La question financière et les perspectives professionnelles sont bien évidemment importantes, mais l'étude laisse entendre que les expatriés viennent s'établir au Canada pour améliorer leur qualité de vie et leur vie de famille. Je ne vois pas d'autre pays plus beau et plus accueillant que le Canada», a affirmé Raza Hasan des services bancaires de détail et gestion de patrimoine de la Banque HSBC Canada par communiqué.

Par contre, seulement 43 % des expatriés établis au Canada ont mentionné qu’il était plus facile de s’y faire des amis que dans leur pays d’origine.

Ce sondage mondial a été réalisé auprès de 22 000 expatriés dans 163 pays.