Le caractère des Sabres

Le Canadien semblait avoir la situation bien en mains après la première période. C’est par la suite que la situation s’est gâtée.

« Ils ont appliqué beaucoup de pression à compter de la deuxième période. Nous nous sommes éloignés de notre plan de match. Nous nous sommes ressaisis un peu en troisième, mais on n’a pas pu repartir avec la victoire. » – Jordie Benn

Sur le deuxième but des Sabres, les arbitres ont convenu que c’est le geste de Jeff Petry qui a mené à l’obstruction de Jason Pominville contre Antti Niemi. Le gardien du Canadien n’a pas trop voulu s’étendre sur le sujet.

« Si je n’étais pas tombé, je n’aurais pas perdu la rondelle derrière le filet. Ç’aurait été un jeu différent. » – Antti Niemi

Chez les Sabres, le changement de culture, c’est également d’être en mesure de se relever lorsque la rencontre ne se déroule pas comme prévu.

« On a effectué une remontée semblable à Anaheim. C’est le signe qu’on a du caractère. L’an passé, on aurait probablement baissé les bras. Cette fois, on reste positifs, on continue de se battre et on trouve des façons de gagner. » – Jason Pominville

Malgré ses 35 ans, Jason Pominville demeure une menace pour l’adversaire. Sa soirée de deux points porte à six sa récolte au cours des trois derniers matchs.

« Jason est récompensé pour ses efforts. Il fonce avec intensité au filet et n’hésite pas à payer le prix. C’est ce qu’il a également fait lors du but gagnant en voilant la vue du gardien. » – Phil Housley