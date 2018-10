Le PLQ n’est pas l’allié des médecins spécialistes, se défend Arcand

LAC-BEAUPORT – Le chef libéral Pierre Arcand s’est défendu d’être un allié des médecins spécialistes, mais dénonce la décision du gouvernement caquiste de geler les nouvelles sommes qui devaient leur être payées.

«Il n’y a pas d’augmentation de salaire des médecins d’ici 2023, ce qu’il y a comme augmentation c’est l’ajout de service. Ce gel, si ça enlève des couvertures dans les régions pour les anesthésistes, je serais particulièrement inquiet», a déploré M. Arcand jeudi lors d’une mêlée de presse à l’entrée du caucus présessionnel de son parti.

M. Arcand était venu dénoncer le «faux départ» du gouvernement caquiste, il s’est plutôt retrouvé sur la défensive en raison de l’entente qu’il a signée avec les médecins spécialistes en mars dernier, alors qu’il était président du Conseil du trésor. Il a repris en grande partie les arguments de la Fédération des médecins spécialistes.

Cet accord prévoyait la réalisation d’une étude comparative avec l’Ontario pour évaluer si les spécialistes québécois étaient trop – ou pas assez payés. François Legault a affirmé que les tiroirs étaient vides : l’étude n’était pas faite, et que l’organisme qui doit faire la recherche n’avait pas encore reçu son mandat, près de huit mois plus tard.

Aujourd’hui, l’ancien ministre de la Santé Gaétan Barrette a soutenu que cette étude était commencée, pour ensuite reconnaître qu’il s’agit pour l’instant de «travaux préparatoires».

Étude pancanadienne

Autre révélation : l’étude évaluera le salaire des médecins partout au Canada, et non pas uniquement ceux de l’Ontario et du Québec. «Lorsqu’il y a eu la négociation, mon intention initiale n’était pas celle-là, mais l’entente s’est conclue en faisant ça. Ce n’est pas moi qui l’a négociée. Elle a été négociée par Roberto Iglesias, et en fin de compte, on a rajouté le Canada. Ce n‘est pas une erreur, mais ça ajoute un niveau de complexité», a-t-il reconnu.

M. Barrette a affirmé qu’il s’agit d’un gain pour la Fédération des médecins spécialistes, qui en faisait la demande. «Ils voulaient ajouter des provinces où les tarifs sont beaucoup plus élevés, c’est à leur avantage, comme l’Alberta, la Colombie-Britannique ou la Saskatchewan».

L’objectif de cette étude secrète est d’être plus «transparent vis-à-vis le public », a souligné M. Barrette. Elle ne pourra toutefois pas être communiquée, car les autres provinces souhaitent que les données demeurent confidentielles.

Mais quel devait être le point de comparaison, l’Ontario ou la moyenne canadienne ? «Ce bout-là est extrêmement complexe. Ils sont en train de discuter», a affirmé le chef Pierre Arcand, avant de reconnaître que «c’est l’Ontario qui est le plus comparable».

«La FMSQ, ce sont des gens qui surveillent leurs intérêts», a-t-il ajouté.

M. Arcand a par ailleurs critiqué deux autres reculs de la CAQ la veille. François Legault a dédit ses ministres sur l’exploitation pétrolière sur Anticosti, a-t-il dit. Ensuite, sur l’interdiction du tchador dans la fonction publique, «on avance et on recule sur cette question».