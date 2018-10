Le vrai Jean Chrétien

Jean Chrétien nous prend pour des idiots et, depuis quarante ans, nous lui donnons raison. Toute sa carrière, il a misé contre nous et a gagné. Il incarne les aspirations anti-québécoises du Canada anglais et diabolise même l’idée d’un simple « statut particulier » pour le Québec (si cher aux fédéralistes réformistes).

Chez les anglophones et les allophones, Jean Chrétien a cultivé la peur des aspirations minimales les plus légitimes du Québec. Avec Stéphane Dion, il a brandi la menace de la partition (que les cerveaux mous de Québec solidaire ont internalisée). Il a instrumentalisé l’immigration de masse pour en faire une arme. Il veut maintenant nous faire peur d’utiliser la clause dérogatoire... Pourtant, c’est Londres, je vous le rappelle, qui a imposé au tandem Trudeau/Chrétien d’inclure cette clause par respect pour les provinces fondatrices de 1867, l’Ontario et le Québec. Et malgré tout, aucun premier ministre du Québec n’a daigné signer le torchon de 1982.