Les 10 meilleurs petits joueurs de la LNH

Ils sont rapides, fougueux et ils ne s'en laissent pas imposer : les petits joueurs ont une empreinte de plus en plus visible sur le style de jeu préconisé dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

L'époque où l'accrochage était répandu est révolue. Les bagarreurs sont une espèce en voie d'extinction. Le jeu robuste laisse de plus en plus place à la vitesse et aux habiletés, au grand profit des patineurs concédant plusieurs pouces à leurs rivaux.

En 2017-2018, ils étaient 46 joueurs de moins de 5 pi et 10 po à avoir disputé au moins un match, et certains d'entre eux figurent parmi les plus doués de la ligue. Voici les 10 meilleurs à nos yeux.

Brad Marchand, 5 pi 9 po, Bruins de Boston

Connor McDavid, Nikita Kucherov, Sidney Crosby : voici les seuls joueurs à avoir obtenu plus de points que la peste des Bruins de Boston depuis la saison 2016-2017.

Affronter Marchand n’est pas une partie de plaisir. Ce provocateur de première classe est prêt à tout pour perturber ses adversaires... absolument tout.

Tantôt impliqué en zone défensive – ce qui lui vaut des présences régulières en désavantage numérique –, tantôt en train de faire mal paraître un défenseur avec ses feintes, Marchand est un fauteur de troubles avec plus d’une corde à son arc. Il forme sans doute le trio le plus dominant de la LNH avec Patrice Bergeron et David Pastrnak.

Il n'est pas seulement le petit joueur le plus dominant, mais un des meilleurs joueurs.

Johnny Gaudreau, 5 pi 9 po, Flames de Calgary

L’attaque des Flames de Calgary passe par lui.

On dit souvent des joueurs costauds qu’ils peuvent donner un peu plus d’espace pour manœuvrer à leurs plus petits coéquipiers. Or, Gaudreau réussit à créer des ouvertures par lui-même grâce à son jeu de pieds extrêmement vif.

Fabricant de jeu hors pair, Gaudreau a récolté autant de mentions d’aide qu’un certain Sidney Crosby la saison dernière.

Jonathan Marchessault, 5 pi 9 po, Golden Knights de Vegas

Lorsqu’on daigne lui donner sa chance, il ne déçoit pas. Parlez-en aux Golden Knights de Vegas, ou encore aux Panthers de la Floride, qui regrettent sans doute amèrement l’avoir laissé partir.

Séries incluses, le Québécois a amassé 96 points en 97 matchs en 2017-2018. D’ailleurs, Marchessault a poursuivi là où il a laissé en ce début de saison (10 points en 9 parties), et ce, même si tout n’est plus aussi rose au Nevada.

Cet attaquant dynamique et tenace a dû confondre bien des sceptiques avant de s’établir dans la LNH. Plus personne ne met en doute son efficacité.

Torey Krug, 5 pi 9 po, Bruins de Boston

Il s’est affirmé comme l’un des meilleurs défenseurs offensifs du circuit lors de la dernière saison. Avec une récolte de 59 points, Krug s’est classé huitième à sa position, ex aequo avec P.K. Subban.

Un quart-arrière redoutable en avantage numérique, il peut causer des problèmes aux autres équipes. Que ce soit en faisant circuler la rondelle avec brio, en décochant un bon tir frappé ou en appuyant l'attaque au moment opportun, Krug est menaçant. Les joueurs adverses n’ont pas le choix de lui accorder une attention particulière.

Bien peu de défenseurs incarnent comme lui le virage moderne de la LNH, axé sur la vitesse et les habiletés.

Viktor Arvidsson, 5 pi 9 po, Predators de Nashville

Ce travailleur infatigable patine à fond de train, tout en faisant preuve de créativité en possession de la rondelle.

Arvidsson peut décocher son tir sans avertissement et il n’a pas peur de se salir le nez dans les zones dangereuses. Il ne laisse pas sa petite taille l’empêcher d’inscrire les buts moins élégants dans l’enclave.

Le Suédois revendique deux saisons de 61 points et il ne semble pas en voie de ralentir.

Alex DeBrincat, 5 pi 7 po, Blackhawks de Chicago

Ce jeune homme pourrait devenir avant longtemps un des marqueurs les plus craints du circuit.

Son tir est tout simplement fantastique et c’est pourquoi il a amassé pas moins de 28 buts à l’âge de seulement 20 ans dans la LNH. Mais nous n'avions encore rien vu, semble-t-il. DeBrincat a amorcé la présente saison en lion, avec une récolte de 12 points, dont sept buts, en neuf rencontres.

Ce petit attaquant a un don pour faire scintiller la lumière rouge. Certaines qualités ne s’enseignent pas et il a le bonheur de les posséder.

Yanni Gourde, 5 pi 9 po, Lightning de Tampa Bay

Depuis le 1er janvier, Gourde est passé à un autre niveau, lui qui a récolté 47 points en 52 matchs. Durant cette période, seul Nikita Kucherov a été plus productif que lui au sein du Lightning de Tampa Bay.

Voilà un joueur comme le directeur général Julien BriseBois les aime : autant habile que teigneux et doté d’une compréhension du jeu élevée.

Cam Atkinson, 5 pi 8 po, Blue Jackets de Columbus

Cet attaquant hargneux patine à toute allure et possède d'excellentes mains.

Atkinson a marqué 63 fois en 155 matchs depuis la saison 2016-2017, notamment grâce à son tir vif et sa volonté de foncer au filet. Sur 82 rencontres, il s'agit d'un rythme de 33 buts.

Par ailleurs, il n'a jamais inscrit moins de 20 buts depuis la campagne 2012-2013 écourtée par le lockout.

Brendan Gallagher, 5 pi 9 po, Canadien de Montréal

Année après année, le Canadien de Montréal sait ce que Brendan Gallagher peut lui offrir, pourvu que ses mains soient épargnées.

Si on vante souvent – avec raison – sa remarquable ardeur au travail, on a tendance à sous-estimer ses habiletés et son sens du jeu. Il n’est pas forcément un attaquant spectaculaire, mais Gallagher peut manœuvrer avec brio dans les espaces restreints et il a un excellent flair autour du filet.

Il n’est pas farfelu de penser qu’il pourrait atteindre à nouveau le plateau des 30 buts dans les années à venir.

Jared Spurgeon, 5 pi 9 po, Wild du Minnesota

Moins connu des amateurs dans l’Est, Spurgeon est l’un des défenseurs les plus sous-estimés du circuit.

Il a réussi à tirer son épingle du jeu face aux «bœufs» de l’Ouest pendant plusieurs années avec un positionnement et un usage du bâton judicieux. Sa grande mobilité et son anticipation lui permettent également de refermer rapidement l’espace entre lui et le joueur adverse.

Comme beaucoup d’arrières de son gabarit, il peut lancer rapidement la contre-attaque et transporter la rondelle.

Dans l’ombre des Ryan Suter et Matthew Dumba, Spurgeon mérite une plus grande reconnaissance.

Mentions honorables

Tyler Johnson (Lightning de Tampa Bay), Mats Zuccarello (Rangers de New York), Paul Byron (Canadien de Montréal), Conor Sheary (Sabres de Buffalo).