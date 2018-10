Les commerçants ont raison de se plaindre

L’écart ne cesse de se creuser, à Québec, entre les taxes payées par les propriétaires de maisons ou condos et les gens d’affaires dont le taux d’imposition foncier est désormais 3,6 fois plus élevé, révèle une étude du Groupe Altus.

La Ville de Québec fait piètre figure dans un classement pancanadien, publié hier, issu de l’Analyse comparative des taux d’impôt foncier 2018 effectuée dans les 11 principaux centres urbains du pays.

Seules les métropoles de Vancouver, Toronto et Montréal ont un ratio d’impôt foncier commercial/résidentiel supérieur à celui de la Vieille Capitale, qui occupe le 4e rang. Les commerçants de Calgary, Ottawa et Edmonton – des villes pourtant plus populeuses que Québec – s’en tirent beaucoup mieux dans ce palmarès.

Selon le Groupe Altus, le taux d’impôt foncier commercial est « disproportionné dans l’ensemble du Canada ». Mais le portrait est encore plus sombre dans les villes qui occupent le haut du pavé, comme Montréal et Québec où « l’imposition des immeubles commerciaux est très lourde ».

« Quand les commerçants se plaignent qu’ils sont étouffés par la taxation foncière, ils n’ont pas tort. Toutes les statistiques le démontrent », résume en entrevue Yvon Godin, vice-président exécutif pour la taxation foncière chez Altus pour la province de Québec.

Des choix « politiques »

À Québec, le ratio d’impôt foncier commercial/résidentiel augmente sans cesse depuis 15 ans. Ce ratio est passé de 2,06 % à 3,57 % entre 2004 et 2018. Autrement dit, les propriétaires d’immeubles non résidentiels, qui payaient deux fois plus cher que les propriétaires de condos et d’unifamiliales en 2004 paient aujourd’hui trois fois et demie plus cher.

Le Groupe Altus déplore que plusieurs villes canadiennes, comme Québec, « transfèrent le fardeau fiscal aux propriétaires d’entreprises ».

« Le résidentiel consomme environ 75 % des services, alors que le commercial consomme environ 25 % des services. Si c’était au prorata, le résidentiel devrait payer beaucoup plus, mais dans les faits, ce n’est pas ça qui arrive. Ce sont des choix politiques qui ont été faits », analyse Yvon Godin.

Baisse des taxes résidentielles

Le maire Régis Labeaume avait consenti un gel de taxes au secteur résidentiel en 2017 et 2018. Cela explique pourquoi le taux d’imposition résidentiel à Québec a affiché la plus grande baisse au Canada en 2018, soit -7,5 % (en incluant la réduction importante de la taxe scolaire).

Malgré les demandes répétées des gens d’affaires au fil des ans, l’administration Labeaume a toujours refusé d’accorder un gel au secteur commercial, promettant plutôt de limiter la hausse annuelle à l’inflation projetée. En 2018, leur compte de taxes a augmenté de 1,7 %.

Les commerçants de Montréal et Québec ont payé respectivement 37,76 $ et 36,09 $ en taxes foncières pour chaque tranche de 1000 $ d’évaluation foncière en 2018. Cela leur confère le premier et le deuxième rang à ce chapitre, parmi les 11 grands centres urbains du Canada. La moyenne canadienne est de 24,21 $.

1000 pintes par mois pour payer la Ville

Photo Didier Debusschere

Exaspéré par les taxes élevées, le propriétaire de L’Inox estime que l’argent de ses 1000 premières pintes de bière, vendues chaque mois, s’en va dans les coffres de la Ville.

« C’est excessivement cher... Moi ça me coûte 5200 $ par mois. Les 1000 premières pintes, elles vont à Labeaume. Et là, je ne te parle pas des matières premières [pour fabriquer la bière], je ne te parle pas non plus de l’électricité ni de mes permis d’alcool », déplore Philippe Desrosiers, qui a dénoncé à plusieurs reprises la situation dans les dernières années.

« Les gens sont “pognés” à la gorge, le salaire minimum a monté à 12 $ l’heure, tout coûte plus cher, mais à un moment donné, je ne peux plus refiler la facture à mon client », ajoute-t-il.

M. Desrosiers déplore aussi l’« acharnement » de la Ville qui l’a obligé à modifier son projet de terrasse, actuellement en construction, pour qu’il intègre de la pierre originaire de Saint-Marc-des-Carrières, pour des considérations patrimoniales.

Normes « archaïques »

« Juste ça, ça me coûte quasiment 12 000 $ de plus sur un projet de 54 000 $. Ils m’obligent aussi à mettre des rampes de fer ornemental. C’est des problèmes comme ça. Les normes sont archaïques, mais il faut vivre avec. Je l’ai sur le cœur et les taxes, c’est la même affaire.

« Le maire, il va falloir qu’il écoute ses commerçants à un moment donné. On ne demande pas la lune, on ne demande pas 50 % de baisse, mais si on avait eu un gel aussi [comme le secteur résidentiel], ça aurait été pas pire. »

Le maire a souvent répété qu’il n’y avait pas de problème de taxation à Québec pour le secteur non résidentiel. Le groupe de travail sur l’environnement économique des entreprises, qu’il a lui-même mandaté, concluait pourtant en mars dernier que le fardeau fiscal des entreprises était déjà « suffisamment élevé ».

M. Jean St-Gelais, qui présidait ce groupe, avait invité la Ville à la prudence, mais n’avait pas recommandé un gel de taxes, estimant que la situation économique était « bonne ».

Ratio d’impôt foncier commercial/résidentiel

(Grands centres urbains du Canada)

1. Vancouver : 4,4

Vancouver : 2. Toronto : 3,8

Toronto : 3. Montréal : 3,8

Montréal : 4. Québec : 3,6

Québec : 5. Calgary : 3,1

Calgary : 6. Halifax : 2,8

Halifax : 7. Ottawa : 2,6

Ottawa : 8. Edmonton : 2,4

Edmonton : 9. Winnipeg : 2

Winnipeg : 10. Regina : 1,7

Regina : 11. Saskatoon : 1,7

Note : Tous les chiffres ont été arrondis.

Source : Analyse comparative des taux d’impôt foncier au Canada

(Groupe Altus en partenariat avec Real Property Association of Canada)