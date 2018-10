Les fédéraux hésitent à se mouiller sur le troisième lien

À un an des élections fédérales, les partis politiques à Ottawa hésitent à se mouiller sur le troisième lien. Seul le Bloc énonce un appui ferme au financement du projet.

Avec l’arrivée au pouvoir de la Coalition avenir Québec, dont un des premiers gestes politiques à Québec a été de recentrer le mandat du bureau de projet sur l’étude d’un seul corridor dans l’est de la ville, Le Journal a tenté de savoir si Ottawa était intéressé à financer un éventuel lien routier entre Québec et Lévis.

Le Bloc Québécois est le seul à annoncer dès maintenant qu’il appuiera le gouvernement Legault dans une demande de financement à Ottawa. « Bien sûr que si le nouveau gouvernement faisait approuver sa décision par l’Assemblée nationale, cela a plus de force. Et nous, on a toujours pris le ballon lorsqu’on nous l’envoie, et on porte le dossier du Québec à Ottawa. Dans ce dossier-là, on va faire pareil », a soutenu le député bloquiste Louis Plamondon.

Peu de détails

Les autres partis plaident tous que les détails ne sont pas suffisamment connus.

François-Philippe Champagne, ministre libéral fédéral de l’Infrastructure, est incapable, à ce stade-ci, de dire si le mégaprojet de troisième lien pourra bénéficier de subventions fédérales. « Pour déterminer si ça entre dans un programme, il faut voir le projet, a-t-il indiqué. Pour l’instant, on n’a pas de projet sur la table. Il y a un bureau de projet qu’on suit avec beaucoup d’intérêt. »

M. Champagne a rappelé que le projet doit d’abord être porté par la région de Québec. Ensuite, c’est au Québec de le rendre prioritaire. « On veut des objectifs de réduction des gaz à effet de serre. On veut favoriser les projets de transport collectif », a-t-il insisté.

Le secrétaire parlementaire aux Finances et député de la région, Joël Lightbound, abonde dans le même sens. « Dans notre plan d’infrastructure, il y a des sommes considérables qui sont mises dans le transport en commun, et ce que je souhaite quand je regarde le débat, c’est qu’on n’oppose pas le projet de troisième lien au projet de tramway. »

Laisser le Québec décider

Le NPD préfère ne pas se lancer dans le débat. « On ne s’immisce pas dans les compétences des provinces. On laisse le Québec décider de ses projets », a commenté le député Robert Aubin, porte-parole en transport. S’il convient qu’il « voit difficilement comment le fédéral pourrait s’exclure de ce projet si le gouvernement du Québec le priorise », M. Aubin souligne que son parti considère que les solutions pour soulager la congestion passent par « toutes les formes de transport collectif ».

Au Parti conservateur du Canada, Gérard Deltell se garde aussi une réserve. « Ce genre de projet relève du provincial, évidemment. On aura à se prononcer quand ça va aboutir. Pour le moment, on ne peut pas dire notre opinion sur un projet qui actuellement n’est pas clairement défini. »

– Avec la collaboration de Taïeb Moalla